Betrachte man die S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Sektoren, so habe der Anstieg mit zehn von elf Sektoren im Plus auf einer breiten Basis gefußt. Der Optimismus jener Teilnehmer, die auf eine rasche Belegung des Handelsstreits zwischen den USA und China gesetzt hätten, habe zwar einen Dämpfer erhalten nachdem kein Durchbruch vermeldet worden sei, allerdings hätten dem Vernehmen nach Fortschritte erzielt werden können.



Nach den zuletzt beachtlichen Anstiegen habe es gestern bei den Ölpreisen wenig Bewegung gegeben. Positiv für die Preise dürften sich aber weiter die geplanten Fördersenkungen Saudi-Arabiens auswirken.



Gemäß den Futures-Indikationen sei an den wichtigen europäischen Handelsplätzen von einer positiven Börseneröffnung auszugehen. (11.01.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Rally an der Wall Street geht weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Donnerstag hätten die Kurse bereits den fünften Handelstag in Folge zugelegt. Anfangsverluste hätten die Indices bereits bis zur Mittagszeit in New York wieder wettgemacht. Eine Reihe von Auftritten von US-Notenbankern - darunter auch FED-Chef Jerome Powell - hätten zwar keine neuen Akzente gesetzt, allerdings hätten sich die zuletzt vermehrt gehörten taubenhaften Aussagen bestätigt und somit die gute Stimmung am Aktienmarkt gestützt.