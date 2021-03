Börsenplätze Raiffeisen Bank International-Aktie:



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (17.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.Die RBI habe einen Nettogewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 von EUR 804 Mio. ausgewiesen, was im Einklang mit den am 5. Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen stehe. Der Nettogewinn im 4. Quartal habe EUR 205 Mio. erreicht. Wie bereits kommuniziert, betrage die vorgeschlagene Dividende EUR 0,48 pro Aktie (ex-Datum 28. April), wobei eine zusätzliche Dividendenausschüttung in Betracht gezogen werde, sobald die Empfehlung der EZB zur Dividendenausschüttung aufgehoben werde.Für 2021 erwarte das Management eine Verbesserung des konsolidierten RoE, basierend auf einem sich beschleunigenden Kreditwachstum in H2 21 nach einem bescheidenen H1 sowie auf angenommenen Risikokosten von rund 75 Basispunkten (68 Basispunkte in 2020).Alle mittelfristigen KPIs seien bekräftigt worden: CET 1 von 13%, ROE von 11% und C/I von rund 55%. Die RBI beabsichtige, zwischen 20 und 50% des Konzerngewinns als Dividende auszuschütten. Nach den zwei Akquisitionen in der Tschechischen Republik (Equa Bank, Akcenta) strebe die RBI dort bis 2023 1,75 Mio. Kunden an (inkl. ING-Kundenempfehlungsvertrag).Die Bank habe sich von den außergerichtlichen Vergleichsangeboten in Polen auf Basis des KNF-Vorschlags zurückgezogen, da eine endgültige rechtliche Lösung fehle und unverhältnismäßige Auswirkungen auf den Bankensektor sowie Risiken für die Finanzstabilität insgesamt erwartet würden.Aus regionaler Sicht habe die RBI in Q4 20 mit Ausnahme von Bulgarien, Russland, der Slowakei und Albanien in fast allen Ländern höhere Risikovorsorgen im Vergleich zu Q3 verbucht. Der Rückgang der Risikokosten auf Gruppenebene habe vor allem aus dem Segment Group Corporates & Markets resultiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity