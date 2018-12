Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (27.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse der DZ BANK:Nach der seit September neu im DAX gelisteten Wirecard AG hat die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) in diesem Jahr bis 21. Dezember die zweitbeste Performance aller DAX-Titel erzielt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf den ersten Blick möge dies verwundern, würden Energiewerte doch nicht gerade als besonders spannend gelten, und zusätzlich habe RWE auch noch so manche schlechte Nachricht zu verdauen gehabt - Stichworte Hambacher Forst und Kohleausstieg. Doch sei erst einmal die Mehrheit der Marktteilnehmer der Meinung, dass alle negativen Nachrichten im Aktienkurs eines Unternehmens eingepreist seien, komme es nicht selten zu einer Bodenbildung mit anschließender Aufwärtsbewegung. So sei dies möglicherweise auch im Fall RWE geschehen.Von der Ergebnisseite lasse sich der Kursanstieg auch nicht wirklich erklären: In den ersten neun Monaten 2018 habe RWE ein EBITDA von 1,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein Rückgang um rund 24%. Das bereinigte Nettoergebnis sei im selben Zeitraum um 31% auf 645 Millionen Euro zurückgegangen. Verantwortlich für den Gewinnrückgang seien schwächere Ergebnisse bei Braunkohle und Kernenergie. Nichtsdestotrotz sei RWE mit dem Ergebnis zufrieden und stelle eine Erhöhung der Dividende für 2018 um 20 Cent auf 0,70 Euro in Aussicht.Doch an der Börse werde die Zukunft gehandelt. 2019 solle die RWE-Tochter Innogy an E.ON verkauft und im Anschluss aufgespalten werden. Während die Netze und der Vertrieb dann bei E.ON lägen, sollten die Innogy-Ökostromkraftwerke zusammen mit den Wind- und Solarparks von E.ON an RWE übergehen. RWE würde so zu einem führenden Stromanbieter aus konventionellen und erneuerbaren Energiequellen in Europa werden. Ob die Neustrukturierung sowie die Erweiterung des Erzeugungsportfolios sich letztendlich auch an der Börse bezahlt machen würden, werde sich im Laufe der nächsten Monate zeigen. Die jüngste Kursentwicklung erweckt zumindest den Eindruck, dass einige Marktteilnehmer positiv gestimmt sind, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:18,86 EUR -1,23% (27.12.2018, 09:03)