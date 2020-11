Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,08 EUR -0,58% (12.11.2020, 12:39)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,93 EUR -0,70% (12.11.2020, 12:25)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie mache sich bei dem Energieriesen nach wie vor kaum bemerkbar. Mit den Zahlen zu den ersten drei Quartalen liege RWE weiter voll auf Kurs. Am Aktienmarkt komme das gut an. Der DAX-Titel stehe nach dem jüngsten Kursanstieg vor dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch.In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe der Versorger RWE das EBITDA um 13 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro erhöht. Das EBIT sei sogar um 29 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro gestiegen. Als Vergleichszahlen nehme RWE wegen des Innogy-Deals mit E.ON weiterhin Pro-Forma-Zahlen. Eine Ausnahme bilde das bereinigte Nettoergebnis: Das habe bei 762 Mio. Euro gelegen.Durch die Coronakrise verschiebe sich zwar die Inbetriebnahme einiger Anlagen ins kommende Jahr, habe RWE mitgeteilt. Wirtschaftlich laufe es aber weiter gut. Der Versorger habe deshalb auch seine Jahresprognose bestätigt.Anleger bleiben deshalb dabei und setzen darauf, dass die RWE-Aktie bald auf ein neues Hoch klettert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: