Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) habe gestern wegen einer Schadenersatzklage um den Unkrautvernichter Glyphosat gegen seine US-Tochter Monsanto und des Risikos weiterer Klagen gehörig unter Druck gestanden (-10,3%), zudem sei es zu mehreren Herabstufungen durch Analysten gekommen.



Die Aktie des chinesischen Internet-Unternehmen Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) sei um fast drei Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen ein weiteres PC-Spiel wegen Einwänden seitens des Regulators von seiner Gaming-Plattform habe nehmen müssen.



In den USA würden heute noch Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) (vorbörslich) und Agilent (ISIN: US00846U1016, WKN: 929138, Ticker-Symbol: AG8) (nachbörslich) ihre Quartalsergebnisse berichten. (14.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) konnte heute Früh trotz Rückgängen wegen niedriger Strompreise operativ über den Erwartungen liegende H1-Zahlen berichten und hat zudem seinen Ganzjahresausblick sowie seine Dividendenprognose (+40% auf EUR 0,70 je Aktie) bekräftigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) habe dagegen mit einer Umsatzsteigerung von neun Prozent in Q2 Wachstum zeigen können, wegen Produktionsengpässen in Deutschland habe jedoch EBITDA nur unterproportional zugelegt (+3 %). Der Ausblick für 2018 sei indes bestätigt worden.