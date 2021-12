Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Bislang habe sich die RWE-Aktie nach dem jüngsten Kaufsignal noch nicht nachhaltig von der 34-Euro-Marke nach oben absetzen können. Am Dienstag zähle die Aktie aber wieder einmal zu den stärksten Werten im DAX . Rückenwind würden wieder einmal positive Stimmen vonseiten der Analysten geben.So sei die Citigroup für 2022 optimistisch für europäische Versorger gestimmt. In einem Umfeld von Stagflation und steigenden Strompreisen dürfte die Branche dank der Aussicht auf langfristig steigende Gewinne besser laufen als der Gesamtmarkt, so Analystin Antonella Bianchessi. Sie sehe zwar durchaus einige Risiken, halte ihnen aber die soliden Bewertungen und intakten Wachstumsaussichten entgegen. RWE zähle dabei unter anderem neben Acciona und EDF zu den Favoriten der Expertin.Die Credit Suisse habe derweil das Kursziel für RWE von 38,10 auf 39,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analystin Wanda Serwinowska nenne RWE ebenfalls neben EDF als bevorzugten Versorger mit Engagement in der europäischen Windbranche. Sie habe ihre Gewinnschätzungen überprüft und berücksichtige nun unter anderem ein höheres Ziel für den Kapazitätsausbau im Bereich Erneuerbare Energien sowie höhere Strompreise.Langfristig orientierte Anleger setzen deshalb unverändert auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link