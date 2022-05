Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,17 EUR -0,19% (17.05.2022, 16:46)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,05 EUR -0,36% (17.05.2022, 16:32)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach dem deutlichen Kursanstieg zuletzt schnaufe die RWE-Aktie im anhaltend freundlichen Marktumfeld am Dienstag durch. Der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch, das aktuell bei 41,83 Euro liege, lasse damit vorerst weiter auf sich warten. Doch die Aussichten seien unverändert gut, auch zwei Insider würden nun positive Signale senden.So habe Finanzvorstand Michael Müller Aktien im Wert von 47.586 Euro gekauft. Der Preis je Aktie habe 41,20 Euro betragen. Zugeschlagen habe auch Personalchefin Zvezdana Seeger. Sie habe ebenfalls zu 41,20 Euro je Aktie gekauft und insgesamt 47.174 Euro investiert.Klar sei, dass Insiderkäufe keine Garantie für steigende Kurse seien. Allerdings seien sie in jedem Fall ein gutes Zeichen, denn das Management verfüge trotz allem über einen gewissen Informationsvorsprung - und mit den Investments würden sie sich zuversichtlich für die Entwicklung des Aktienkurses zeigen. Denn auch die Vorstandschaft wolle das eigene Vermögen naturgemäß vermehren.Die RWE-Aktie zählt weiter zu den Favoriten des "Aktionär" im DAX, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link