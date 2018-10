Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) von 21 auf 19 EUR.Am Freitagvormittag habe das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster bekannt gegeben, dass RWE den Hambacher Forst vorerst nicht roden dürfe. Die Richter hätten damit in einem Eilverfahren dem Antrag des Umweltverbandes BUND entsprochen. Eine abschließende Entscheidung zur weiteren Rodung des Waldes für den Braunkohletagebau Hambach werde nun erst später in der Hauptsache getroffen. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster zur Aufhebung des Sofortvollzugs der im Hauptbetriebsplan des Tagebaus Hambach für 2018-2020 erlaubten Rodung sei eine große Überraschung für RWE gewesen.Wann eine abschließende Entscheidung in der Hauptsache getroffen werde, sei offen. RWE gehe davon aus, dass dies möglicherweise nicht vor Ende 2020 der Fall sein werde. Den wirtschaftlichen Schaden aus den zu erwartenden Betriebseinschränkungen beziffere RWE nach einer ersten Bewertung auf einen niedrigen dreistelligen Millionen Euro Betrag jährlich ab 2019. Aycicek schätze mit einer Belastung von 150 bis 200 Mio. EUR. Auf Basis der Konsensusschätzungen bedeute dies eine EBITDA-Belastung von knapp 9% bzw. etwa 7% für die Geschäftsjahre 2019 und 2020. Unterstelle man, dass die innogy-Aufspaltung im Jahr 2020 vollzogen werde und dass das Erneuerbare Geschäft von innogy und E.ON bei RWE gebündelt werde, dann wäre die Ergebnisbelastung nur noch etwa 4%. Allerdings habe Aycicek das letztere Szenario bisher in seinen Schätzungen noch nicht berücksichtigt.Gemäß IFRS müssten die langfristig auf E.ON übergehenden Teile von innogy bis zu ihrem Verkauf als "nicht fortgeführte Aktivitäten" ausweisen. Dies betreffe in erster Linie das Netz- und Vertriebsgeschäft. Der Analyst habe daher seine RWE-Schätzungen für die Jahre 2017 bis 2019 auf die Stand-alone-Betrachtung umgestellt.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, sieht die RWE-Aktie aktuell als fair bewertet an und bestätigt daher sein "halten"-Rating. Der Aktienkurs sei von regulatorischen Risiken sowie Großhandelspreisen für Strom abhängig. (Analyse vom 08.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: