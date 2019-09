Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (10.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Die jüngsten Ankündigungen von Tauschpartner E.ON (zügige Integration von innogy und Ausschluss der innogy-Minderheitsaktionäre) interpretiere Diermeier dahingehend, dass E.ON von der EU-Kommission (Entscheidung bis 20.09.2019) Indikationen erhalten habe, dass die Übernahme der RWE-Tochter innogy (unter Auflagen) genehmigt werde. Da seines Erachtens die Umsetzung der umfangreichen Vereinbarungen mit E.ON (dabei zentrales Element innogy) durch die jüngsten Entwicklungen sehr wahrscheinlich geworden sei, berücksichtige der Analyst in seinem Discounted-Cashflow-Modell zur Bewertung der RWE-Aktie nun diese Transaktionen (u.a. Übertragung des 76,8%igen-Anteils an der innogy SE an E.ON; Zahlung von 1,5 Mrd. Euro an E.ON; Erhalt des Erneuerbaren Energien-Geschäfts von innogy und E.ON; Beteiligung von 16,7% an der E.ON SE).Das Geschäftsmodell von RWE werde durch die Transaktionen mit E.ON nach Meinung des Analysten sichtbar zukunftsfähiger. So werde das Geschäft mit Erneuerbare Energien deutlich ausgebaut und gleichzeitig die hohe Abhängigkeit von Kernenergie (Ausstieg in Deutschland bis Ende 2022) sowie von Braun- und Steinkohle (Ausstieg in Deutschland wahrscheinlich bis Ende 2038; Höhe der Entschädigungen unsicher (siehe jüngster Gesetzentwurf)) reduziert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die RWE-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 26,00 Euro auf 29,00 Euro erhöht. (Analyse vom 10.09.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:26,22 EUR -0,19% (10.09.2019, 10:11)