ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Durch die Forderungen des aktivistischen Investors Enkraft nach einem schnelleren Kohleausstieg steige der Druck auf RWE. Denn auch wenn der Essener Konzern bei Erneuerbaren Energien bereits ein starkes Portfolio aufgebaut habe, sei der Weg zum grünen Konzern noch weit. Konzernchef Markus Krebber habe sich nun erneut zu diesem Thema geäußert.Unter bestimmten Voraussetzungen sei RWE bereit, früher als geplant und ohne weitere Milliardenzahlungen aus der Kohleverstromung auszusteigen, habe er im Interview mit dem "Spiegel" wieder einmal gesagt. Allerdings müssten die grünen Energien dazu schneller und kosequenter ausgebaut werden. "Wenn wir genügend Grünstromkapazitäten in Deutschland aufbauen können, muss man nicht über Kompensation nachdenken", so Krebber. "Dann erledigt sich das Thema Kohlestrom von allein."Die Bundestagswahl werde für RWE zeigen, wohin die Reise gehe. Ob eine Abspaltung der Kohleaktivitäten nach den Vorstellungen von Enkraft tatsächlich umsetzbar sei, sei zumindest fraglich. Klar sei aber: Je stärker der Fokus auf Erneuerbaren Energien liege, desto höher dürfte die Bewertung von RWE liegen. Und hier stimme der Trend. Das Chance-Risiko-Verhältnis passe deshalb, Anleger könnten dabeibleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: