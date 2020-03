Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,40 EUR +1,09% (04.03.2020, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,43 EUR +2,08% (04.03.2020, 11:39)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die größte Neuordnung der deutschen Energiebranche der vergangenen Jahrzehnte gehe heute auf die Zielgerade. Auf einer Hauptversammlung des Essener Energiekonzerns innogy solle die Neuaufteilung der Geschäftsfelder der Branchenriesen E.ON und RWE besiegelt werden. Die Hauptversammlung werde darüber abstimmen, ob die verbliebenen Minderheitsaktionäre von innogy gegen eine Abfindungszahlung zwangsweise aus der Gesellschaft gedrängt würden. Das Ja gelte als sicher, weil E.ON bereits über mindestens 90% der innogy-Aktien verfügt.E.ON und RWE hätten im März 2018 vereinbart, die RWE-Tochter innogy unter sich aufzuteilen. E.ON wolle sich künftig ganz auf den Betrieb von Strom- und Gasnetzen sowie das Geschäft mit den Kunden konzentrieren. RWE erhalte im Gegenzug die erneuerbaren Energien von innogy und E.ON und wolle zu einem der weltweit führenden Produzenten von Ökostrom werden. Die EU-Kommission habe den Deal bereits gebilligt.Als Versorger zeige sich RWE in schwierigen Zeiten relativ stabil. Die Aktie habe zuletzt nur kurz korrigieren müssen und habe bereits wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die langfristigen Aussichten würden dank der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien ohnehin gut bleiben. Die RWE-Aktie bleibe auf der Empfehlungsliste, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: