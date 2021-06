Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der deutsche Energiekonzern habe ein milliardenschweres Windkraftprojekt vor der britischen Nordseeküste gestartet. Bis der Windpark Sofia auf der Doggerbank fertig gestellt sei, würden allerdings noch fünf Jahre vergehen. Als erster Schritt sei mit den vorbereitenden Arbeiten für den Netzanschluss an Land begonnen worden, habe RWE am Freitag mitgeteilt. Die Arbeiten auf See sollten im Jahr 2023 starten, die endgültige Fertigstellung des Windparks erwartet RWE im vierten Quartal 2026.Die insgesamt 100 Turbinen, die rund 195 Kilometer vor der Nordostküste Großbritanniens aufgestellt würden, hätten eine Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt. Das Projekt sei der größte und am weitesten vor der Küste gelegene Offshore-Windpark des Unternehmens, habe RWE mitgeteilt. Der Energiekonzern habe für den Windpark Investitionen von rund 3 Mrd. GBP (rund 3,49 Mrd. Euro) eingeplant.RWE unternehme viel, um eine tragende Rolle bei Erneuerbaren Energien einzunehmen. Dennoch sollten RWE-Anleger aufpassen. Das Märztief bei 29,95 Euro müsse halten, ansonsten würden weitere Rücksetzer drohen. Anleger sollten vorerst an Bord bleiben und den Stopp bei 29,80 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: