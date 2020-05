Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

29,78 EUR +2,23% (25.05.2020, 17:09)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit den starken Zahlen kenne die RWE-Aktie praktisch nur noch den Weg nach oben. Mittlerweile notiere das Papier des Versorgers so hoch wie seit Anfang März nicht mehr. Am 6. März habe die RWE-Aktie im Tief bei 30,72 Euro notiert. Als sich die Situation rund um die Corona-Pandemie über das Wochenende weiter zugespitzt habe, habe sich am 9. März dann ein deutliches Gap aufgetan - hier habe die RWE-Aktie ein Hoch bei 29,81 Euro markiert. Die untere Gap-Kante habe sie dank der Rally der vergangenen Wochen nun bereits überschritten. Werde die Kurslücke geschlossen, rücke sogar das Mehrjahreshoch bei 34,64 Euro von Mitte Februar wieder ins Visier.Die starken Zahlen, die attraktive Dividende und positive Aussagen von Finanzchef Markus Krebber würden zudem ein rundes Bild abgeben. Seit der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien sei der Konzern auf dem richtigen Weg. Vor allem in der Windkraft mache sich das bereits in den Zahlen bemerkbar. Den deutschen Ausstieg aus dem Kohlestrom könnte RWE somit besser verkraften, als es noch vor wenigen Jahren denkbar gewesen wäre.Mit dem starken Chartbild im Rücken habe die RWE-Aktie weiter Luft nach oben. Konservative Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:29,91 EUR +2,47% (25.05.2020, 17:24)