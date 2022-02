XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,24 EUR -0,26% (21.02.2022, 12:11)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.02.2022/ac/a/d)



RWE habe am Donnerstag ihre Gewinnprognosen deutlich angehoben. Deswegen setze sich der Aufwärtstrend, den die Aktie etabliert habe, fort. Innerhalb des Trends gebe es die schnellen Anstiege und dann eine gewisse Phase der Konsolidierung. Jetzt gebe es keine Eile, da hinterherzurennen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Interessierte Investoren könnten nun abwarten und wenn eine Konsolidierung stattfindet, bei der RWE-Aktie zugreifen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2022)