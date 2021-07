XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) mit Sitz in Essen ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE: Käufer starten zweiten Ausbruchsversuch - AktiennewsDie Aktie von RWE legt am Montag um 1,76% auf 31,84 Euro zu und versucht, über das lokale Swing-Level bei 31,70 Euro auszubrechen, so die Experten von XTB.In der Vorwoche sei der erste Ausbruchsversuch gescheitert, da am Donnerstag ein Bearish-Engulfing ausgebildet worden sei. Um die jüngste Aufwärtsbewegung zu bestätigen und nicht wieder unter die übergeordnete Abwärtstrendlinie zu fallen, müsste der Bereich bei 31,70 Euro nachhaltig überwunden werden. Bei einem erneuten Fehlausbruch würde die runde Marke von 30 Euro wieder in den Fokus rücken, die seit Juli 2020 mehrfach als Unterstützung gedient habe. Auf der Oberseite dürften sich die Käufer auf das Vorwochenhoch und später auf das Swing-Level bei 34,50 Euro konzentrieren.Börsenplätze RWE St.-Aktie:31,79 EUR +1,57% (12.07.2021, 12:08)