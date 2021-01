Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,03 EUR -0,24% (14.01.2021, 12:15)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,94 EUR -0,11% (14.01.2021, 12:00)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für RWE: Der Bundestag habe am Mittwochabend im Zuge des Kohleausstiegs den Vertrag mit den Braunkohlebetreibern gebilligt. Für den Versorger bringe das Sicherheit, dass die von der Regierung in Aussicht gestellte Milliardenzahlung auch wirklich fließen werde.Der Vertrag sehe milliardenschwere Entschädigungen für die vorzeitige Stilllegung von Kraftwerksblöcken vor. Danach erhalte RWE insgesamt 2,6 Milliarden Euro, für die ostdeutsche Leag seien 1,75 Milliarden Euro vorgesehen. Der schrittweise Abschied vom Kohlestrom habe bereits begonnen: Ein kleiner Kraftwerksblock eines RWE-Braunkohlekraftwerks im Rheinischen Revier habe zum Jahreswechsel die Produktion eingestellt.Spätestens 2038 solle zum Schutz des Klimas ganz Schluss sein mit der Stromgewinnung aus Kohle. Die Bundesregierung wolle bis dahin mehrfach die Folgen des Kohleausstiegs für die Versorgungssicherheit und die Entwicklung der Strompreise überprüfen - denn bis Ende 2022 werde auch das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Untersucht werden solle aber auch, ob der Kohleausstieg auf das Jahr 2035 vorgezogen werden könne.Mit den Braunkohlebetreibern seien dabei feste Abschaltdaten und Entschädigungssummen ausgehandelt worden. Für die Steinkohle, wo es viele verschiedene Kraftwerksbetreiber gebe, gelte hingegen ein Ausschreibungsmodell. Die Betreiber, die die geringste Summe je vermiedener Tonne CO2 fordern würden, würden dabei den Zuschlag für eine Entschädigung erhalten.Anleger können nach dem jüngsten charttechnischen Kaufsignal zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2021)Mit Material von dpa-AFX