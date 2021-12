Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (06.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Trotz des jüngsten Kaufsignals könne sich die RWE-Aktie bislang nicht nachhaltig von der 34-Euro-Marke nach oben absetzen. Langfristig dürfte sich der Weg weg von der Kohle und hin zu Erneuerbaren Energien allerdings auszahlen. Der aktivistische Investor Enkraft habe jetzt noch einmal den Druck erhöht, die Braunkohle schneller los zu werden.Enkraft werfe RWE-Finanzchef Michael Müller vor, dass er auf dem Kapitalmarkttag im November keine Lösungsvorschläge und Zeitpläne für eine vom Investor geforderte Abtrennung der Braunkohle aufgezeigt hätte. Dabei sei dies das "für das Unternehmen wohl dringlichste" strategische Problem. "Wir haben folglich den Eindruck, dass Sie die große strategische und ökonomische Bedeutung des Themas für alle Stakeholder der RWE verkennen", so Enkraft.Für RWE bleibe die Situation schwierig. Neben Enkraft würden auch Umweltschützer weiter viel Kritik am Tempo des Umbaus äußern. Konzernchef Markus Krebber habe sich zuletzt bereit gezeigt, über einen früheren Kohleausstieg zu sprechen. Dieser könnte durch die neue Ampel-Regierung von 2038 auf 2030 vorgezogen werden. Für den Versorger würde das wohl auch weitere Entschädigungszahlungen mit sich bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: