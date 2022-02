Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im frühen Handel sei am Dienstag im zunächst äußerst schwachen Marktumfeld auch die RWE-Aktie stärker unter Druck gekommen. Doch inzwischen habe der Versorger sein deutliches Kursminus bereits wieder weitgehend aufgeholt. Schwung gebe derweil eine neue Studie von Barclays, die der Aktie noch viel Luft nach oben zuspreche.Drei seiner vier Favoriten - RWE, Ørsted ( ISIN DK0060094928 WKN A0NBLH ), Iberdrola und Engie - in der europäischen Versorgerbranche seien inzwischen Spezialisten für Windkraftprojekte auf See, so Barclays-Analyst, Dominic Nash. RWE nenne er dabei als aussichtsreichsten Wert.Gemeinsam mit Ørsted, Iberdrola und SSE ( ISIN GB0007908733 WKN 881905 ) sehe er beim DAX -Konzern einen Marktanteil von etwa 40 Prozent der globalen Kapazitäten ab 2030. Rücksetzer im Zuge steigender Zinsen oder einer Branchenrotation seien gute Einstiegschancen. Das Kursziel für RWE habe der Experte deutlich von 42 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung laute entsprechend "overweight".RWE bleibt auf der Kaufliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link