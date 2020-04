Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ein Kauf für konservative Anleger.Im schwachen Marktumfeld seien defensive Werte gefragt. Versorger und Telekom-Aktien würden die Gewinnerlisten anführen, die RWE-Aktie sei am Freitag sogar der stärkste Wert im DAX. Charttechnisch helle sich das Bild damit weiter auf. Es könnte eine Einstiegsgelegenheit sein, zumal die Zahlen besser werden könnten als am Markt erwartet.Der Markt überschätze das Ausmaß der Abhängigkeit des Versorgers von Rohstoffen, meine Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs. Er habe hervorgehoben, dass die Ergebnisse im Kerngeschäft der wichtigste Wachstumsparameter sei. Hier rechne er beim Ergebnis je Aktie bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von sieben Prozent. Das Kursziel für RWE habe er von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" bestätigt.Dank der erneuten Kursgewinne nähere sich die RWE-Aktie wieder der oberen Begrenzung des jüngsten Seitwärtskorridors bei rund 26 Euro. Gelinge der Ausbruch, dürfte das untere Gap aus dem März bei 27,56 Euro schnell geschlossen werden. Würden die Zahlen gut ausfallen, sei selbst das zweite Gap bei 30,72 Euro durchaus wieder erreichbar.Die RWE-Aktie bleibt ein Kauf für konservative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: