Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,58 EUR -1,20% (23.11.2020, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - RWE: Bullischer Ausbruch möglich - ChartanalyseAus technischer Sicht ist das Chartbild der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) momentan höchst spannend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Verantwortlich dafür sei die Tatsache, dass die Aktie derzeit in ihrem mittelfristigen Widerstandsbereich um 34,64 EUR gehandelt werde. Dieser deckle bereits seit Juli das Kursgeschehen. Anders aber als in den vergangenen Wochen halte sich die Aktie momentan in dieser schwierigen Umgebung relativ gut. Gestern hätten die Käufer sogar noch einmal den Widerstandsbereich bei 35,25 EUR attackiert, wo man intraday aber zunächst gescheitert sei.Mit Blick auf die kommenden Tage könnte es in der RWE-Aktie zu einem bullischen Ausbruch kommen. Sollten 35,25 EUR nachhaltig geknackt werden, könnte der Kurs zunächst weiter in Richtung 38 EUR durchstarten. Oberhalb dessen bestünde kurzfristig weiteres Potenzial auf 40 bis 42 EUR und laufe es mittelfristig richtig gut, könnte man sogar den Bereich bis hin zu fast 50 EUR ansteuern. Vorsicht sei hingegen geboten, sollten die ersten Widerstände beginnend ab 33,40 EUR bärisch gebrochen werden. Zumindest der aktuelle Rallyversuch wäre dann gescheitert und die Käufer müssten es von einem tieferen Niveau aus noch einmal probieren. (Analyse vom 24.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:34,90 EUR +0,23% (24.11.2020, 08:48)