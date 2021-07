Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,80 EUR +1,60% (12.07.2021, 12:18)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,81 EUR +1,73% (12.07.2021, 12:03)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach dem starken Jahr 2020 hätten Versorger in den vergangenen Monaten eher unterdurchschnittlich abgeschnitten. Am Montag lege die Branche aber auf breiter Front zu. RWE zähle so auch im DAX zu den stärksten Werten. Schwung gebe es auch vonseiten der Analysten.Alberto Gandolfi von Goldman Sachs halte die schwache Entwicklung von Versorgeraktien zuletzt für nicht gerechtfertigt, gerade was Erneuerbare Energien angehe. Er rechne mit einer Neubewertung und habe unter anderem seine Kaufempfehlung für RWE unterstrichen.Ebenfalls positiv habe sich Deepa Venkateswaran von Bernstein geäußert. Sie habe das Kursziel leicht von 44,50 auf 45,00 Euro angehoben und das "overweight"-Votum bestätigt. Nur rund ein Viertel der Projektpipeline von RWE sei auf dem aktuellen Niveau eingepreist, so die Expertin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: