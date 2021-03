Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE habe am Dienstag als einer der letzten DAX-Konzerne seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Nach den bereits bekannten vorläufigen Zahlen hätten Ausblick und Dividende im Fokus gestanden. Hier habe RWE ein gemischtes Bild abgeliefert.Der Versorger rechne wegen des extremen Kälteeinbruchs in den USA vor einigen Wochen im laufenden Jahr mit einem geringeren Ergebnis. Demnach solle das bereinigte Nettoergebnis 2021 zwischen 750 Millionen und 1,1 Milliarden Euro liegen. Das wäre etwas weniger als das Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro im Corona-Jahr 2020.Das bereinigte EBITDA solle ebenfalls etwas sinken auf 2,65 bis 3,05 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBIT gehe RWE von einer Spanne zwischen 1,15 und 1,55 Milliarden Euro aus. Die Dividende wolle RWE aufgrund der guten Finanzlage im laufenden Jahr allerdings anheben: Die Aktionäre sollten für 2021 je Aktie 0,90 Euro erhalten. Der Ausblick entspreche in etwa den Erwartungen der Analysten, nur beim bereinigten EBITDA hätten die Schätzungen ein wenig höher gelegen.Die Auswirkungen des Winterwetters in den USA waren bereits bekannt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". RWE sorge so weder mit dem Ausblick noch mit der Dividende für größere Überraschungen. Das Fazit des AKTIONÄR laute deshalb weiter dabei bleiben. (Analyse vom 16.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link