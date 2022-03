Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne am Dienstag auch die RWE-Aktie wieder zulegen. Der DAX-Titel profitiere dabei auch von einer erneuten Kaufempfehlung. Zudem verfolge der Konzern den Ausbau der Wasserstoff-Strategie weiter konsequent. Neue Pläne gebe es nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).RWE wolle dabei mit dem Staatskonzern Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zusammenarbeiten. Wie RWE bereits am Montag mitgeteilt habe, würden die Unternehmen die Möglichkeiten für einen Import von kohlenstoffarmem und grünem Wasserstoff sowie Ammoniak aus den VAE nach Deutschland untersuchen wollen. Zudem würden sie prüfen wollen, ob sie gemeinsam Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten in internationalen Märkten entwickeln könnten. Darüber sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, ein sogenanntes Memorandum of Understanding."Es ist wichtiger denn je, die Energieimporte nach Deutschland zu diversifizieren und gleichzeitig die Energiewende voranzutreiben", so RWE-Konzernchef Markus Krebber. Es sei wichtig, eine Lieferkette für den Import von kohlenstoffarmer und grüner Energie nach Deutschland zu entwickeln, um den enormen Bedarf an Energiequellen zur Dekarbonisierung der Industrie decken zu können.Rückenwind gebe es derzeit auch von Analystenseite. Die britische Investmentbank Barclays habe RWE auf "overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Versorger habe starke Zahlen vorgelegt und mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzungen übertroffen, so Analyst Peter Crampton in einer Branchenstudie. Bei RWE sollte die Transformation in Richtung Erneuerbare Energien noch stärker positiv in den Fokus rücken. Der Ausblick erscheine konservativ und die Zahlen in den kommenden Quartalen sollten klar positiv überraschen.Die RWE-Aktie bleibt auf der Kaufliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl. (Analyse vom 22.03.2022)Mit Material von dpa-AFX