Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

24,96 EUR -9,07% (12.03.2020, 12:52)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Die RWE-Aktie gehöre am Donnerstag in einem ohnehin erneut desaströsen Marktumfeld noch zu den schwächsten Werten im DAX. Die Zahlen des Versogers zum abgelaufenen Gesamtjahr und der Ausblick könnten die Anleger nicht überzeugen.Dank des starken Energiehandels und des Gasgeschäfts habe sich der bereinigte Gewinn von RWE auf 1,2 Mrd. Euro verdoppelt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei von 1,5 auf 2,1 Mrd. Euro gestiegen. Die Zahlen habe RWE letztmalig als "Stand alone"-Posten angegeben - d.h., die Tochter innogy werde außer einer Dividende nicht in den Büchern berücksichtigt. Die Dividende für das abgelaufene Jahr sei bei 0,80 Euro je Aktie bestätigt worden. Für 2020 sollten es 5 Cent mehr werden.Der Markt befinde sich im freien Fall und die RWE-Aktie gehe nach den Zahlen mit auf Talfahrt. An den langfristig guten Aussichten des Energiekonzerns habe sich nichts geändert. Dennoch sollten Anleger nun den Stopp bei 23,50 Euro genau im Auge behalten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2020)