Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,80 EUR -0,55% (10.07.2018, 10:24)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,80 EUR -0,18% (10.07.2018, 10:37)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (10.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Lutz Tantow von der Nord LB:Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Branchenstudie die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) zu kaufen.Aufgrund gesunkener Großhandelspreise für Strom habe es für RWE in Q1/2018 erwartungsgemäß Rückgänge beim Umsatz und den Ertragskennziffern gegeben. Doch scheine die Talsohle durchschritten zu sein, RWE beabsichtige, für das Geschäftsjahr 2018 die ordentliche Dividende auf EUR 0,70 (je Aktie) wegen sich mittelfristig verbessernden Geschäftsaussichten anzuheben. Die gemeinsam von E.ON und RWE angestrebte Neuaufstellung der beiden Stromkonzerne, bei der ein weitreichender Tausch von Geschäftsaktivitäten vorgesehen sei, schreite planmäßig voran. Den Minderheitsaktionären von innogy sei von E.ON ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von EUR 40,00 je Aktie unterbreitet worden. Die formale Stellungnahme der Gremien von innogy sei erfolgt. Der Prozess zur Einholung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen sei eingeleitet worden.Die Situation der deutschen Versorger habe sich seit dem Geschäftsjahr 2016 merklich verbessert. Als positive Effekte hätten der Kompromiss zur Entsorgung des Atommülls, die staatlichen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer, steigende Strompreise und mögliche Entschädigungen für das Vorhalten von Kapazitäten zur Versorgungssicherheit gewirkt - eine Ertragswende sei in Sicht! Davon würden die Aktionäre über höhere Dividendenausschüttungen profitieren. Zudem hätten E.ON und RWE die Lage für eine Neuaufstellung genutzt, die jetzt noch einmal justiert werden solle. Für weitere positive Überraschungen könnte auch eine Neubewertung der Chancen aus den Netzgeschäften sorgen. Ebenso positiv könne sich das politische Bekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auswirken. Insgesamt nehme für die Branche der regulatorische Druck ab - der Sektor sei auf einem guten Weg.Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die RWE-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 23,50. (Analyse vom 09.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "RWE AG": Keine vorhanden.Börsenplätze RWE St.-Aktie: