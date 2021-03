Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) auf "halten" herab.Die Konkurrenz schlafe nicht. Im Falle von RWE habe sie nicht nur die Wachstumsziele ambitioniert angehoben, sondern sei im Begriff sie umzusetzen. RWE scheine noch zuzuwarten. Die Frage sei, wie lange noch?RWE habe im Jahr 2020 4,2% weniger Strom als im Vorjahr erzeugt, da der Rückgang der Kohlestromerzeugung höher gewesen sei als das Wachstum bei erneuerbaren Energien. Ersteres sei vor allem dem Anstieg der CO2-Preise zu verdanken, der die Kraftwerke zu Verlustbringern werden lasse. Gleichzeitig hätten die höheren Kosten für Emissionszertifikate die Strompreise nach oben getrieben, die bei RWE aufgrund der langfristigen Absicherungsstrategie erst mit einiger Verzögerung zusteigenden Ergebnisbeiträgen führen sollten. In Mitteleuropa impliziere die Forwardkurve steigende Preise bis 2023, da der deutsche Atomausstieg das Angebot verknappe.Für 2021 rechne die Unternehmensleitung mit einem bereinigten EBITDA von EUR 2.65 bis 3.05 Mrd. und einem bereinigten Nettogewinn von EUR 750 bis 1.100 Mio. Der Markt teile die Vorsicht von RWE nicht vollumfänglich, nachdem der Konsens bei beiden Kennzahlen am oberen Ende der Bandbreite liege. Anders als bei anderen europäischen Versorgern gehe der Markt jedoch nicht von graduellen Ergebnisanstiegen aus, sondern von leichten jährlichen Rückgängen, und das trotz des Ausbauprogramms bei den erneuerbaren Energien. Grund dafür seien sinkende Erträge in der konventionellen Stromerzeugung, unter anderem aufgrund der Schließung der letzten Atomreaktoren.Damit nehmen Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Empfehlung auch auf "halten" zurück. (Analyse vom 24.03.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity