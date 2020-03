Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,81 EUR -9,88% (16.03.2020, 15:34)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Coronavirus-Crash an der Börse mache auch vor defensiven Branchen nicht halt. Innerhalb kurzer Zeit hätten auch die Versorgeraktien die stattlichen Gewinne der letzten Monate wieder abgegeben. Am Montag verliere die RWE-Aktie erneut knapp 10%. Für die Experten sei allerdings klar: Der Abverkauf sei übertrieben."Der Aktionär" sei ebenfalls grundsätzlich positiv gestimmt für RWE. Allerdings hätten die vergangenen Tage gezeigt, dass die Panik an den Börsen praktisch vor keiner Branche halt mache. Solang der blinde Abverkauf weitergehe, seien auch bei RWE weitere Kursverluste zu befürchten. Anleger sollten deshalb noch nichts überstürzen, sich jedoch bereits auf die Lauer legen, um den richtigen Wiedereinstiegszeitpunkt zu finden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:21,51 EUR -7,24% (16.03.2020, 15:20)