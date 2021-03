Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 44,50 Outperform Bernstein Research Jonas Oxgaard 25.03.2021 40,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 23.03.2021 40,00 Buy UBS Sam Arie 17.03.2021 47,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 17.03.2021 34,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 17.03.2021 35,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 17.03.2021 36,50 Outperform Credit Suisse Mark Freshney 16.03.2021 41,00 Overweight Barclays Peter Crampton 16.03.2021 38,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 16.03.2021 40,00 Hold Kepler Cheuvreux Ingo Becker 16.03.2021 42,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 16.03.2021 37,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 16.03.2021 40,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 16.03.2021



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,88 EUR +0,24% (30.03.2021, 08:00)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,71 EUR +0,25% (29.03.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.03.2021/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 47,00 oder 34,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 16. März 2021 seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. März zu entnehmen ist, verabschiede sich der Vorstandschef des Energiekonzerns, Rolf Martin Schmitz, mit einem Milliardengewinn von seinem Posten. Der Stromerzeuger habe im vergangenen Jahr ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,2 Mrd. Euro erzielt. "Das vergangene Geschäftsjahr ist für RWE hervorragend gelaufen - trotz der herausfordernden Corona-Krise", so Schmitz. RWE habe die eigene Prognose deutlich übertroffen. Schmitz gebe Ende April den Vorstandsvorsitz bei RWE an Finanzchef Markus Krebber ab.Eine Vergleichszahl für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 habe RWE nicht veröffentlicht. Die Geschäftsbilanz bilde erstmals den Austausch der Geschäftsfelder mit dem langjährigen Konkurrenten Eon komplett ab. RWE habe von E.ON und seiner Tochter innogy die erneuerbaren Energien übernommen. E.ON habe das Netz- und Kundengeschäft von innogy erhalten.Für das laufende Jahr rechne RWE mit weniger guten Geschäften. Laut Mitteilung solle das bereinigte Nettoergebnis 2021 zwischen 750 Mio. und 1,1 Mrd. Euro liegen. Wegen des heftigen Winterwetters in den USA hätten dort RWE-Windkraftanlagen stillgestanden. Die Essener hätten für viel Geld Strom zukaufen müssen. Der Konzern rechne deshalb mit finanziellen Einbußen in dreistelliger Millionenhöhe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Branchenstudie vom 17.03.2021 weiterhin auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 47,00 Euro belassen. Eine Analyse der Verpachtung von Meeresböden - der beste Indikator für künftige Marktanteile im Bereich Offshore Windprojekte - lege nahe, dass der Marktanteil der großen Ölkonzerne in diesem Bereich deutlich geringer ausfallen dürfte als bislang erwartet, so der Analyst. Das sollte die großen Konzerne Grüner Energie (GEMs), die im Offshore-Bereich aktiv seien, beruhigen. Er bevorzuge zugleich breit aufgestellte Unternehmen wie Enel oder RWE.Der erstmals präsentierte Ausblick für 2021 bedeute Ergebnisrückgänge und habe im Großen und Ganzen im Rahmen der bisherigen Analystenerwartungen gelegen. Positiv überrascht habe Diermeier die Dividendenindikation für 2021 (0,90 (bisherige Analystenerwartung: 0,85) Euro/Aktie). Die Guidance für 2022 sei wiederholt worden. RWE habe kapazitätsseitig (Erneuerbare Energien) deutlichen Rückstand auf Iberdrola und Enel. Zudem hätten neue Wettbewerber in den Wachstumsmarkt Erneuerbaren Energien vorgestoßen. Die Dividendenrendite der RWE-Aktie sei im Branchenvergleich unterdurchschnittlich. Diermeier habe seine Prognosen angepasst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: