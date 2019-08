Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 33,00 Conviction buy list Goldman Sachs Alberto Gandolfi 05.08.2019 23,90 Neutral Oddo BHF Louis Boujard 02.08.2019 22,00 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 31.07.2019 26,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 31.07.2019 31,50 Kaufen Nord LB Holger Fechner 30.07.2019 27,00 Overweight Barclays Peter Crampton 30.07.2019 27,50 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 30.07.2019 29,00 Top Pick RBC Capital Markets John Musk 30.07.2019 28,00 Buy Berenberg Andrew Fisher 15.07.2019 21,00 Reduce HSBC Adam Dickens 21.06.2019 30,00 Outperform Macquarie Jose Ruiz 17.06.2019

Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,39 EUR -1,13% (12.08.2019)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,34 EUR -0,04% (13.08.2019, 08:06)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.08.2019/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 33,00 oder 21,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 14. August seine Zahlen für das zweite Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Alberto Gandolfi hat in einer Branchenstudie vom 05.08. sein Kursziel von 29,00 Euro auf 33,00 Euro erhöht und den DAX-Titel auf "conviction buy list" belassen. Die großen Energieversorger hätten ihre Produktionskapazitäten im stark fragmentierten Markt für regenerative Energien ausgebaut, so der Analyst. RWE zähle zu den Branchenvertretern, die deshalb ihre Gewinne je Aktie (EPS) bis 2050 um jährlich im Schnitt rund 7% steigern könnten. Obwohl RWE in den kommenden Jahren bis zu 80% des operativen Gewinns (EBITDA) mit regenerativen Energien erzielen sollte, werde die Aktie wie die eines konventionellen Energiekonzerns bewertet.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von HSBC und liegt bei 21,00 EUR. Adam Dickens, Aktienanalyst von HSBC, hat den Titel am 21.06. nach Kurserholung von "hold" auf "reduce" herabgestuft. Da der Konzernumbau und die damit verbundenen Transaktionen zwischen RWE sowie E.ON und innogy auf gutem Weg seien, sei der kurzfristige Ausblick für das dann bald stärker auf Erneuerbare Energien ausgerichtete Geschäft von RWE positiv, so der Analyst. Jedoch drohten kurzfristig politische Risiken für das konventionelle Stromerzeugungsgeschäft. Zudem könnte das Wachstum des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien mittelfristig nachlassen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Börsenplätze RWE St.-Aktie: