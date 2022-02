Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Russland-Ukraine-Konflikt wird von den Anlegern noch intensiver beobachtet, nachdem Putin gestern die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Luhansk anerkannt hat, so die Experten von XTB.



Der russische RTS-Index sei gestern um über 13% abgestürzt und habe heute um weitere 8% niedriger eröffnet. Ein Teil der Verluste sei bereits wieder wettgemacht worden, aber der Index notiere weiterhin 5% niedriger als am Vortag. Die Anleger würden erwarten, dass die Vereinigten Staaten, Japan, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union strenge Sanktionen gegen Russland verhängen würden, sodass die Schwäche des RTS-Index möglicherweise noch nicht zu Ende sei. In jedem Fall könnten Händler davon ausgehen, dass der Index in den kommenden Tagen volatil bleiben werde.



Ein Blick auf den Chart des russischen RTS (RUS50) auf Wochenbasis zeige, dass sich der Index nach einem Durchbruch unter die 200-Wochen-Linie einem wichtigen Unterstützungsniveau bei 1.040 Punkten nähere. In diesem Bereich befinde sich nicht nur das Tief von Anfang November 2020, sondern auch die untere Grenze der Overbalance-Struktur. Diese Struktur markiere den Bereich des pandemischen Rückgangs im Jahr 2020, und ein Durchbruch darunter wäre nach der Overbalance-Methodik ein starkes Abwärtssignal. (22.02.2022/ac/a/m)





