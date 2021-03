Börsenplätze RTL Group-Aktie:



RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien. Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8,500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie Deutschland sucht den Superstar, X Factor oder die tägliche Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sowie Nachrichtensendungen wie RTL Aktuell.



Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (12.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des TV-Konzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die RTL Gruppe schaue nach dem Corona-Jahr 2020 zuversichtlich auf das laufende Jahr. Die Erlöse sollten aus eigener Kraft um rund acht Prozent auf 6,2 Milliarden Euro steigern, wie RTL am Freitag in Luxemburg bei der Vorlage endgültiger Jahreszahlen mitgeteilt habe. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (bereinigtes EBITA) solle demnach um rund 14 Prozent auf 975 Millionen Euro zulegen. Beide Werte würden damit allerdings unter denen des Vor-Corona-Jahres 2019 liegen.Für 2020 wolle der Medienkonzern zudem eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro zahlen. Beim aktuellen Kurs entspreche dies einer Dividendenrendite von 6,1 Prozent. In der Corona-Pandemie habe er seine Ausschüttung kassiert. Künftig wolle die Sendergruppe wieder mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses an ihre Aktionäre weiterzugeben.Unterdessen habe das Unternehmen erstmals für seine Streaming-Portale Videoland und TV Now die Zahlen derjenigen Abonnenten ausgewiesen, die für das Fernsehen per Internet bezahlen würden: Demnach sei die Zahl der zahlenden TV-Now-Kunden um fast zwei Drittel auf rund 1,3 Millionen Menschen gestiegen, bei Videoland hätten mit 0,9 Millionen 38 Prozent mehr eingeschaltet. Ersteres Portal habe stark von der Kooperation mit der Deutschen Telekom profitiert. So könnten Telekom-Kunden, die auch Magenta TV abonniert hätten, den RTL-Streaming-Dienst kostenfrei nutzen.Bereits Ende Januar habe die RTL Gruppe Eckdaten für 2020 bekannt gegeben. Die Corona-Krise habe in dem Jahr teilweise auf das Geschäft mit Werbung gedrückt. So sei der Umsatz um knapp ein Zehntel auf sechs Milliarden Euro zurückgegangen. Das operative Ergebnis sei mit rund 850 Millionen Euro rund ein Viertel geringer ausgefallen als noch im Jahr zuvor. Wie der Konzern nun am Freitag mitgeteilt habe, sei der auf die Anteilseigner entfallene Gewinn um rund ein Drittel auf 492 Millionen Euro gesunken.Und die Aussichten bleiben gut, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Auch die Charttechnik gebe weiter grünes Licht. Nicht zu vergessen außerdem: die starke Dividendenrendite. (Analyse vom 12.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link