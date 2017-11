Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

63,351 EUR -0,93% (13.11.2017, 08:00)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (13.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) und senkt das Kursziel von 76 auf 64 Euro.Die RTL Group habe im dritten Quartal wie bereits im zweiten Quartal weiter Boden gut machen und den schwachen Start in das laufende Geschäftsjahr kompensieren können, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dabei hätten sowohl beim Umsatz und diesmal auch beim reported EBITDA Steigerungen gegenüber dem Vorjahr aufgewiesen werden können. Im Gegensatz zum Konkurrenten Pro7Sat.1 habe RTL auch im dritten Quartal von steigenden Einnahmen aus dem deutschen Werbemarkt profitiert. Positive Impulse kämen weiterhin aus den digitalen Geschäftsbereichen, die durch Investitionen weiter gestärkt werden sollten.Trotz solider Dividendenaussichten rät Holger Fechner, Analyst der NORD LB angesichts eingetrübten Wachstumsaussichten an den europäischen TV-Werbemärkten derzeit nur noch zum Halten (bisher: "kaufen") der Aktie der RTL Group und senkt das Kursziel von 76 auf 64 Euro. (Analyse vom 10.11.2017)XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:63,72 EUR -0,16% (10.11.2017, 17:35)