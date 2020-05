Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie:



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (18.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) unter die Lupe.Der Streit zwischen den Großaktionären um die Übernahme des Krankenhausbetreibers RHÖN-KLINIKUM setze sich fort. Zudem wackle wegen der Coronavirus-Pandemie die Dividende, die ein wichtiger Punkt im Konflikt zwischen dem an der Übernahme interessierten RHÖN-Konkurrenten Asklepios und dem Großaktionär B. Braun sei, der die Transaktion verhindern wolle.Zwar seien die Auswirkungen der Krise nach wie vor nicht mit hinreichender Sicherheit zu beziffern, habe RHÖN-KLINIKUM in der Nacht zum Samstag mitgeteilt. In naher Zukunft dürften die Effekte auf die Geschäftstätigkeit jedoch beurteilt werden können."Hierbei wird auch zwangsläufig geprüft werden, ob der bisherige Gewinnverwendungsvorschlag aufrechterhalten werden kann", habe es weiter geheißen. RHÖN KLINIKUM habe für 2019 eine Dividende von 25 Cent je Aktie vorgeschlagen, vier Cent weniger als vergangenes Jahr. B. Braun habe zuletzt sogar eine hohe Sonderdividende verlangt und sei damit auf heftigen Widerstand bei Asklepios gestoßen.RHÖN-KLINIKUM habe zudem ein sogenanntes Ergänzungsverlangen von B. Braun mit Blick auf die am 3. Juni geplante außerordentliche Hauptversammlung abgewiesen. Der Medizintechnik- und Pharmakonzern B. Braun Melsungen wehre sich gegen das Übernahmeangebot von Asklepios, das auf dem außerordentlichen Aktionärstreffen alleiniges Thema sein solle. Die Übernahme-Hauptversammlung solle wegen der Corona-Krise nur online stattfinden. Sie sei auf Anfang Juni gelegt worden, um Fristen für die Übernahme zu wahren.Anleger sollten einen Bogen um die RHÖN-KLINIKUM-Aktie machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link