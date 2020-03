Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

18,54 EUR +0,43% (05.03.2020, 13:30)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (05.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).Das vorläufige Zahlenwerk für die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal sowie der Ausblick für 2020 würden bei der jüngsten Kursentwicklung eine untergeordnete Rolle spielen, da Asklepios ein öffentliches Übernahmeangebot (keine Mindestannahmeschwelle) von 18,00 Euro je RHÖN KLINIKUM-Aktie in bar angekündigt habe. In diesem Zusammenhang hätten zwei Großaktionäre (Asklepios und Familie Münch) angekündigt, ihre Aktien (insgesamt: rund 49%) in einem Joint Venture zu bündeln. Die Transaktion solle in Q2 2020 abgeschlossen werden. Da der Großaktionär B. Braun (25,2%) nach wie vor über eine Sperrminorität verfüge, werde die Pattsituation unter den Großaktionären zwar gelockert, aber nicht gelöst.Die Aktie habe auf das Übernahmeangebot mit einem Kursaufschlag (28.02.: +22%) reagiert. Das Übernahmeangebot von 18,00 Euro in bar je RHÖN-KLINIKUM-Aktie stelle vorerst eine Untergrenze für den Aktienkurs dar. Wenn das Übernahmeangebot auslaufe, bestehe das Risiko eines Kursrückgangs. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklung habe der Analyst seine Bewertungsmethodik für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie vom Discounted-Cashflow-Model auf Höhe der Übernahmeofferte umgestellt.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die RHÖN KILINIKUM-Aktie von "halten" auf "verkaufen" zurück. Das Kursziel sei von 17,60 auf 18,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 05.03.2020)Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie:Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:18,56 EUR +0,87% (05.03.2020, 13:02)