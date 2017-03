ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (02.03.2017/ac/a/d)

Haar (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) unter die Lupe.Die RHÖN-KLINIKUM AG und seine Aktionäre kämen nicht zur Ruhe. Nach den operativen Veränderungen der vergangenen Jahre, mit der Aufgabe vieler Häuser und der Barausschüttung, sei die heillos zerstrittene Aktionärsstruktur aus Firmengründer und Patriarch Eugen Münch (15,4%), B. Braun Melsungen (21,6%) und den Asklepios Kliniken (17,6%) noch immer nicht eindeutig in der Strategie, dass der weitere Weg des Betreibers von Kliniken klar wäre. Durch das Hickhack der wesentlichen Eigentümergruppen und den Wechseln im Management - den jüngsten Rauswurf von Finanzvorstand Jens-Peter Neumann, einem ehemaligen Investmentbanker der Dresdner Bank, man könnte auch sagen ein Boni-Banker ohne Substanz in der Unternehmensführung - würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" begrüßen, denn RHÖN-KLINIKUM brauche dringend Ruhe und operative Kräfte. Excelknechte oder sonstige Strategiespieler seien in der Zentrale in Bad Neustadt an der Saale nicht weiter hilfreich.Das zementierte Aktionärsverhältnis und die jüngsten Meldungen, wonach etwa B. Braun Melsungen weiter zukaufen werde, sollten den Kurs nach unten gut absichern. Nach oben seien die Chancen für den mit rund 1,6 Mrd. Euro bewerteten Klinikkonzern nicht schlecht. Die jüngst schwachen Zahlen für das Vorjahr und die maue Prognose 2017 (1,2 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von etwa 4,8% und einem Cashflow von ca. 115 Mio. Euro) würden allein das Argument "Corporate Action" als Kaufargument zulassen. Man könne bei STADA ja sehen, was machbar sei. Sonst sei RHÖN-KLINIKUM nur über die Dividendenrendite als Kauf argumentierbar (erwartete Rendite 3%). Bewertungsseitig lassen das KGV (über 30 in 2017) und die Verhältnisse Unternehmenswert versus EBIT von über 20 eigentlich die Alarmglocken schrillen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse zur RHÖN-KLINIKUM-Aktie. (Analyse vom 02.03.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:24,655 EUR +0,63% (02.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:24,60 EUR +0,37% (02.03.2017, 19:42)