Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (23.01.2017/ac/a/d)





Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG von 27 auf 26 Euro.Stephan Holzinger werde zum 01.02.2017 den Vorsitz des Vorstandes übernehmen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach dem Verkauf eines Großteils der Kliniken an Fresenius Helios befinde sich das fränkische Unternehmen weiterhin im Neuausrichtungsprozess, den der neue CEO künftig entschlossener vorantreiben solle. RHÖN-KLINIKUM AG habe indes vor strukturellen Ergebnisbelastungen im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich in 2017 gewarnt. Hier dürften v.a. die Streitigkeiten um Finanzierungsfragen mit dem Land Hessen und Universitätenkliniken Gießen und Marburg einen Belastungsfaktor darstellen. Weininger habe seine Prognosen für die RHÖN-KLINIKUM AG gesenkt. Durch die strategischen Beteiligungen sollte der Aktienkurs gegen deutliche Rücksetzer geschützt sein.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfhelung für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 27 auf 26 Euro reduziert. (Analyse vom 13.01.2017)