Kurzprofil RELX Group plc:



RELX Group plc (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Ticker-Symbol: RDEB, London Ticker-Symbol: REL) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationslösungen für Geschäftskunden. Der Konzern ist in die Geschäftsfelder Wissenschaft, Technik und Medizin, Risikomanagement und Wirtschaftsinformationen, Recht und Ausstellungen gegliedert. RELX verlegt u.a. Fachzeitschriften sowie Fachbücher und bietet darüber hinaus u.a. Datenanalysen, Fachinformationen, Online-Tools und Marketinglösungen an. (28.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RELX-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie von RELX Group plc (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Ticker-Symbol: RDEB, London Ticker-Symbol: REL).RELX sehe eine allmähliche Erholung. Die Umsätze seien in den ersten neun Monaten (9M) 2020 auf organischer Basis in den drei größten Sparten im niedrigen einstelligen Prozentbereich gewachsen (Scientific, Technical & Medical: +2% y/y; Risk & Business Analytics: +3% y/y; Legal: +1% y/y). Die drei größten Sparten hätten in 2019 84% des Konzernumsatzes und 87% des bereinigten operativen Ergebnisses ausgemacht. Das Messe- und Veranstaltungsgeschäft (Exhibitions) habe in 9M 2020 hingegen einen Umsatzeinbruch von -70% y/y verzeichnet. Den Neunmonatszahlen zufolge habe die Entwicklung der Segmente in Q3 somit in etwa der in der ersten Jahreshälfte 2020 geglichen. Der Ausblick für 2020 für die drei größten Sparten bleibe unverändert. Laut Unternehmensaussagen seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie nun besser einzuschätzen.Jost habe seine Erwartungen reduziert (u.a. EPS 2020e: 62,48 (alt: 70,35) GBp (berichtet) bzw. 76,28 (alt: 84,15) GBp (bereinigt); EPS 2021e: 73,65 (alt: 80,82) GBp (berichtet) bzw. 87,45 (alt: 94,62) GBp (bereinigt)).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 48,00 GBp) votiert Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, für die RELX-Aktie weiterhin mit "verkaufen". Das Kursziel werde von 14,60 GBP auf 14,00 GBP gesenkt. (Analyse vom 28.10.2020)