Die Website www.rational-online.com bietet interessierten Privatanlegern viele weitere hilfreiche Informationen zum Unternehmen und zur Aktie. "RATIONAL überzeugt schon seit vielen Jahren mit kontinuierlichem Wachstum und einer anlegerfreundlichen Dividendenpolitik", erklärt SdK-Vorstand Daniel Bauer. "Speziell in den ausländischen Märkten, vor allem den USA, liegt noch viel Potenzial, so dass sich die positive Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte."



Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. gratuliert Herrn Dr. Stadelmann, seinen Vorstandskollegen und Mitarbeitern zur Auszeichnung zum Unternehmen des Jahres und dankt allen Privatanlegern, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Ein ausführliches Interview mit dem Unternehmen des Jahres 2018 wird in einer der kommenden Ausgaben AnlegerPlus erscheinen.



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (20.03.2019/ac/a/nw)







