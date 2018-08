ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (30.08.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) charttechnisch unter die Lupe.Mit der Überschrift "Diese Konstellation lieben wir" hätten sie sich Anfang Juni weit aus dem Fenster gelehnt. Zur Erinnerung: Den Einstieg in charttechnische "Dauerläufer", nachdem diese eine Konsolidierung durchschritten hätten, würden sie besonders zu schätzen wissen. Im konkreten Rational-Fall komme zu der nach oben aufgelösten Flagge eine Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Letztlich würden also sowohl die Chart- als auch dieMarkttechnik signalisieren, dass der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend seit 2009 wieder an Schwung gewinne. Dank des neuen Aufwärtsmomentums habe das Papier seinen Rekordstand inzwischen bis auf 687 EUR ausbauen können. Der Trend sei absolut intakt und die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Oktober 2017 bis April 2018 (770 EUR) definiere im "uncharted territory" das nächste Anlaufziel. Da kurzfristige Indikatoren - wie beispielsweise der RSI - inzwischen in deutlich überkauftem Terrain notieren würden, sollten Anleger den Stopp für bestehende Positionen nachziehen. Die 38-Tage-Linie (akt. bei 609 EUR) definiere dabei eine erste Unterstützung. Charttechnisch noch wichtiger seien allerdings die ehemaligen Rekordstände bei knapp 600 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:684,00 EUR +1,48% (29.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:683,50 EUR 0,00% (30.08.2018, 08:54)