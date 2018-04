XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

519,50 EUR -1,61% (12.04.2018, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

519,50 EUR -1,61% (12.04.2018, 15:03)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter, davon über 850 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (12.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF).RATIONAL habe sich konsequent auf einen strukturell wachstumsstarken Nischenmarkt in der Profi-Küchenausstattung spezialisiert: die thermische Speisezubereitung mit Combi-Dämpfern und multifunktionalen Gargeräten. Im auf ca. 1 Mrd. EUR geschätzten Gerätemarkt sei der Konzern mit großem Abstand (ca. 50% Marktanteil) der führende Anbieter. Dabei sei der Umsatzfokus mit fast 60% in Europa. Erhebliches Wachstumspotenzial sehe der Analyst aufgrund einer geringen Marktpenetration regional noch in Amerika und in Asien sowie produktseitig in der multifunktionalen Gartechnologie. Bis 2020 dürfte dadurch das hohe Umsatzwachstumstempo (CAGR von ca. 10% seit 2010) gehalten werden. Der Analyst rechne damit, dass 2021 die Umsatzschwelle von 1 Mrd. EUR überschritten werden könnte.2017 habe das Umsatzmomentum auf 15% angezogen, getragen durch alle Regionen und beschleunigt durch Absatzerfolge bei Kettenkunden. 2018 solle sich das Wachstum auf "hoch einstellig" normalisieren. Der Analyst sei mit +11% auf 781 Mio. EUR (Konsens: 765 Mio. EUR) optimistischer. Dabei dürfte die Eurostärke um 2-Prozentpunkte bremsen. Haupttreiber seien Nordamerika und Asien.RATIONAL glänze mit einer im deutschen Maschinenbau herausragenden EBIT-Marge von ca. 28% (Median 2007-17). 2017 sei 26,7% (Zielspanne 26 bis 27%) erreicht worden, belastet durch negative Währungs- und Produktmixeffekte sowie investitionsbedingt ansteigende Abschreibungen. Diese Belastungsfaktoren dürften auch 2018 wirken, sodass die Zielspanne bei 26 bis 27% geblieben sei. Der Analyst sehe 2017 als Margentiefpunkt und erwarte 2018 infolge von Skaleneffekten einen Anstieg auf 27,0% bzw. absolut 211 Mio. EUR (Konsens: 207 Mio. EUR). Bis 2020 halte er eine sukzessive Ausweitung in Richtung des oberen Rands der mittelfristigen Zielspanne von 26 bis 28% für realistisch.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft die RATIONAL-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. (Analyse vom 12.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: