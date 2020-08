Börsenplätze Q-linea-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Q-linea-Aktie:

12,50 EUR +13,64% (07.08.2020, 15:58)



ISIN Q-linea-Aktie:

SE0011527845



WKN Q-linea-Aktie:

A2PASN



Ticker-Symbol Q-linea-Aktie:

3F8



Nasdaq Stockholm Ticker-Symbol Q-linea-Aktie:

QLINEA



Kurzprofil Q-linea AB:



Q-linea (ISIN: SE0011527845, WKN: A2PASN, Ticker-Symbol: 3F8, Nasdaq Stockholm Ticker-Symbol: QLINEA) ist ein in Schweden ansässiges Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert In-vitro-Diagnoselösungen (IVD) für Infektionskrankheiten. (07.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Q-linea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Q-linea AB (ISIN: SE0011527845, WKN: A2PASN, Ticker-Symbol: 3F8, Nasdaq Stockholm Ticker-Symbol: QLINEA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Jede Minute zählt", zierte das Cover des Aktienreports, in dem DER AKTIONÄR erstmals die Aktie von Q-linea vorgestellt hat. Schließlich spiele der Faktor Zeit in der Sepsis-Diagnostik eine gehörige Rolle. Die Schweden wollten den Markt mit einem neuen Produkt aufmischen und hätten dafür Thermo Fisher Scientific als Partner gewonnen. Die Aktie gehe seit Wochen durch die Decke.Ende Mai 2019 stellte DER AKTIONÄR im Rahmen des Aktienreports "100 Prozent: Jede Minute zählt!" erstmals den spannenden Diagnostik-Player vor. Damals habe die Gesellschaft noch keinen Partner gehabt. "Gut möglich, dass auch Q-linea aus Schweden bereits in das Visier von Roche, Thermo Fisher Scientific oder anderen Branchengrößen gerückt ist. Denn die Schweden treffen mit ihren Produkten den Nerv der Zeit", sei dem Aktienreport zu entnehmen. Gesagt, getan. Der US-Konzern Thermo Fisher sei inzwischen Partner.Seit der Meldung mit Thermo Fisher Scientific scheine das Unternehmen endlich in das Visier von neuen Investoren zu geraten. Seit Wochen befindet sich der AKTIONÄR-Tipp im Aufwind. Am Freitag erreiche der Wert das in Aussicht gestellte Kursziel von 12,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link