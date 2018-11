Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

51,47 EUR -6,81% (08.11.2018, 17:49)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

58,75 USD -7,06% (08.11.2018, 17:54)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (08.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA seine Kaufempfehlung für die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).Die Ergebnisse des September-Quartals seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Dafür seien aber die Q4-Planungen hinter den Annahmen zurückgeblieben.Als Begründung habe das Management das iPhone von Apple sowie eine China-Schwäche angeführt. Die Analysten von Mizuho Securities USA sehen die beiden Aspekte als weitgehend bekannt an. Für Anleger sei es nun von besonderem Interesse, dass QUALCOMM und Apple ihren Streit beilegen würden. Die beiden Unternehmen stünden derzeit in Verhandlungen. Auf der EPS-Ebene könnte dies zusätzliche Beiträge von 1,00 bis 1,50 USD bringen, so der Analyst Vijay Rakesh.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel nach wie vor mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 64,00 auf 66,00 USD.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:XETRA-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:51,03 EUR -8,00% (08.11.2018, 17:35)