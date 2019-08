Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

62,48 EUR -5,75% (01.08.2019, 14:54)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

68,49 USD -6,38% (01.08.2019, 15:17, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM Inc. (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (01.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Tal Liani von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tal Liani vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) nach wie vor zum Kauf.QUALCOMM Inc. habe Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen bekannt gegeben. Der Ausblick sei aber schwächer gewesen als angenommen. Das Management habe Schwächen im Chinageschäft als Begründung angegeben.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research kürzen die Schätzungen, um den aktuellen Geschäftstrends Rechnung zu tragen. Die kurzfristige Nachfrageschwäche sei aber kein Grund den Bull Case abzuschreiben, wonach der globale 5G Roll-out in 2020 beginne und die Royalty-Einnahmen steigen würden, so der Analyst Tal Liani.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel weiterhin mit "buy" ein, senken jedoch das Kursziel von 105,00 auf 100,00 USD.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:62,19 EUR -7,69% (01.08.2019, 14:56)