ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(24.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Stacy Ragson von Sanford C. Bernstein & Co:In einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Stacy Ragson von Sanford C. Bernstein & Co im Hinblick auf die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Der von Apple Inc. begonnene Rechtsstreit mit QUALCOMM Inc. stelle einen Frontalangriff auf das Geschäftsmodell dar. Nicht nur die Behörden sondern nun auch der größte Kunden würden dem Unternehmen das Leben schwerer machen.Die Attacke wird nach Ansicht der Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Aktienkurs eine ganze Zeit lang unter Druck setzen.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel unverändert mit "market perform" ein und kürzen das Kursziel von 80,00 auf 65,00 USD.Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:51,64 EUR +1,08% (24.01.2017, 13:51)