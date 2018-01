Kursziel

QUALCOMM-Aktie

(USD) Rating

QUALCOMM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 86 Buy Canaccord Adams - 17.01.2018 75 Buy Mizuho - 17.01.2018 75 Buy Nomura Romit Shah 16.01.2018 75 Hold Stifel Nicolaus Kevin Cassidy 29.11.2017 77 Outperform RBC Capital Amit Daryanani 14.11.2017 65 Market perform Wells Fargo Advisor David Wong 07.11.2017 - Hold Standpoint Research - 06.11.2017

Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

54,80 EUR (29.01.2018)



Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

54,60 EUR (29.01.2018)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

USD 67,32 -1,77% (29.01.2018)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (30.01.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 86 oder 65 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur QUALCOMM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.QUALCOMM wird am 31.01.2018 die Q1/2018-Zahlen veröffentlichen.Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für QUALCOMM von "neutral" auf "buy" gesteigert und das Kursziel von 58 auf 75 US-Dollar angehoben. Nach dem feindlichen Übernahmeangebot von Broadcom dürfte sich der Chipentwickler stärker auf die Steigerung des Wertes für die Aktionäre fokussieren, um die Eigenständigkeit zu erhalten, schrieb Analyst Romit Shah in einer am 16.01.2018 vorliegenden Studie. Als Kurstreiber fungieren könnten die anstehenden Geschäftszahlen, der Abschluss des Kaufs von NXP, eine Einigung mit dem iPhone-Konzern Apple und das neue Top-Management.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur QUALCOMM-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur QUALCOMM-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: