XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,20 EUR +3,20% (10.12.2020, 17:01)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,20 EUR +3,05% (10.12.2020, 17:12)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (10.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.QIAGEN zähle zu den klaren Gewinnern der Coronakrise. So sei QIAGEN in der Pandemie zu einem wichtigsten Anbieter von Testkits und entsprechenden Geräten aufgestiegen. Nach der jüngsten Prognose-Anhebung für 2020 wolle das Unternehmen nun mittels Wandelanleihen frisches Geld einsammeln. Unterdessen habe Kepler Cheyreux seine Kaufempfehlung aufgrund guter Perspektiven für die QIAGEN-Aktie bestätigt. QIAGEN gehöre heute zu den Top-Gewinnern im MDAX.Konkret wolle das Biotech-Unternehmen über neue Wandelanleihen fast eine halbe Milliarde Dollar bei Investoren einsammeln. Die Anleihen im Volumen von 450 Mio. Dollar sollten institutionellen Investoren, die keine US-Bürger sein dürften, außerhalb der USA, Australien, Südafrika und Japan angeboten werden. Den neuen Anleihen mit einer Laufzeit von sieben Jahren lägen gut sechs Millionen Aktien zugrunde - das entspreche etwa 2,7 Prozent des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft. Den Erlös wolle QIAGEN u.a. für den Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen sowie für allgemeine Geschäftszwecke nutzen.Der AKTIONÄR sei weiterhin positiv für die QIAGEN-Aktie gestimmt. Selbst wenn im kommenden Jahr ein Großteil der Menschen geimpft sein sollten, dürfte es weiterhin zu lokalen Ausbrüchen kommen - und damit zu Testbedarf, der sich auf der Umsatzseite von QIAGEN niederschlagen werde. Die Aktie notiere heute mit rund drei Prozent im Plus und kämpfe aktuell mit der 50-Tage-Linie, die bei 41,93 Euro verlaufe. Ein Überwinden dieser Marke wäre ein Trading-Signal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: