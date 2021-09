Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wien (www.aktiencheck.de) - Auch QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) hat berechtigte Chancen auf einen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Aufstieg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktie sei mit einem Plus von 1,2% auf ein 20-Jahreshoch gesprungen. Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) rücke in den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) auf und habe um 0,9% zulegen können. Da Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) die EU-Bürger unzureichend über die Verwendung ihrer Daten informiert habe, habe die EU-Kommission den Chat-Dienst WhatsApp mit einer Geldstrafe von EUR 225 Mio. belegt. Die Aktie habe um 1% nachgegeben. (03.09.2021/ac/a/m)

