Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,50 EUR +0,62% (02.08.2018, 12:05)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.QIAGEN.com. (02.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN).Die Q2-Zahlen seien beim Umsatz erwartungsgemäß ausgefallen und hätten ergebnisseitig sowohl die Analysten-Prognosen und den Marktkonsens als auch die Unternehmenszielsetzung übertreffen können. Positiv habe sich erneut vor allem die größte Kundengruppe Molekulare Diagnostik entwickelt. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden und auf währungsbereinigter Basis unverändert ein Umsatzwachstum von 6% bis 7% y/y in Aussicht gestellt. Das bereinigte EPS werde bei 1,31 bis 1,33 USD erwartet. Dabei seien die erwarteten Umsätze durch die QIAstat-DX-Plattform (7 Mio. USD in H2) aus der STAT-Dx-Übernahme enthalten. Für Q3 erwarte das Unternehmen einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von +6% y/y und ein bereinigtes EPS von 0,33 bis 0,34 (Q2 2017: 0,32) USD.Für die Zielerreichung sei der Analyst vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsjahresverlaufs zuversichtlich. Das Wertpapier habe in den letzten Wochen deutlich zulegen können (drei Monate: +19%; 01.08.: +5%). Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2018 leicht reduziert (bereinigt: 1,32 (alt: 1,35) USD; berichtet: 0,84 (alt: 0,85) USD).Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt bei einem von 30,00 auf 33,00 erhöhten Kursziel sein "halten"-Votum für die QIAGEN-Aktie. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:32,61 EUR -0,03% (02.08.2018, 12:28)