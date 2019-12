Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (27.12.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Der abgesagte Verkauf des Biotechnologie-Konzerns QIAGEN habe am Donnerstag an der Wall Street ein Erdbeben ausgelöst. Die auch in New York notierte Aktie sei um ein Viertel eingebrochen. Bei Lang & Schwarz notiere das Papier am Freitagmorgen mehr als 20 Prozent im Minus bei 29,50 Euro. Am Dienstagabend habe das im MDAX enthaltene Unternehmen mitgeteilt, dass Vorstand und Aufsichtsrat nach ergebnislosen Gesprächen mit Interessenten beschlossen hätten, dass der Konzern mit seinen 5.200 Mitarbeitern doch eigenständig bleiben solle.Die Vorstöße der Kaufinteressenten seien nicht überzeugend gewesen, habe es weiter geheißen. Aufsichtsratschef Hakan Björklund habe betont, dass das Unternehmen auch aus eigener Kraft bestehen könne. "Wir haben ein starkes und differenziertes Portfolio an molekularen Testlösungen, das die Möglichkeit für signifikantes Wachstum bietet."Im November habe QIAGEN Übernahmegespräche verkündet. Als möglicher Käufer sei der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific in Betracht gekommen. Dessen Aktienkurs habe sich am Donnerstag unbewegt gezeigt.Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank vermute, dass die Kaufinteressenten trotz der Absage durch QIAGEN nicht aufgeben würden. Die Vorgehensweise des Konzerns schließe erneute Gespräche in der Zukunft nicht aus.Fürs erste sei die Übernahmefantasie nun dahin. Anleger sollten den Diagnostik-Player jedoch nicht abschreiben. Könne das Management beweisen, dass ein Alleingang die richtige Lösung sei und dies sich in der operativen Entwicklung in Form von deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen widerspiegle, sollte die QIAGEN-Aktie langfristig ihren Weg nach oben gehen. Kurz- bis mittelfristig hingegen dürften nach den gescheiterten Gesprächen die Impulse fehlen.Anleger setzen das Papier auf die Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2019)Mit Material von dpa-AFX