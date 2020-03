Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (03.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Thermo Fisher biete Aktionären des Biotech-Unternehmens QIAGEN 39 Euro je Anteilsschein, wolle das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen für rund zehn Milliarden Euro schlucken. Der Kurs der QIAGEN-Aktie habe nach vorbörslichen Gewinnen im Handel heftig reagiert, springe aktuell in Richtung des Übernahmeangebots hoch.QIAGEN-Aktionäre hätten nun Gewissheit. Seien es zunächst Gerüchte und Spekulationen gewesen, herrsche jetzt Klarheit: Nach einigem Ringen wolle der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen QIAGEN für rund zehn Milliarden Euro schlucken. Thermo Fisher biete den QIAGEN-Aktionären 39 Euro je Aktie, wie beide Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hätten. Damit liege die Offerte fast 23 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Der QIAGEN-Kurs sei am Vormittag um knapp 19 Prozent auf 37,84 Euro nach oben geschossen. In einer ersten Einschätzung sei Jefferies-Analyst Peter Welford zu dem Schluss gekommen, dass es wohl keine Gegenangebote und auch keine rechtlichen Bedenken gegen die Übernahme geben dürfte.Voraussetzung für einen Erfolg sei das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent des Grundkapitals. Danach müssten die zuständigen Behörden den Deal noch absegnen. Die jetzige Offerte werde laut Mitteilung von Vorstand und Aufsichtsrat unterstützt.Bereits Ende 2019 habe QIAGEN mehrere Interessensbekundungen - unter anderem von Thermo Fischer - erhalten, was den Aktienkurs stark befeuert habe. Das Management habe einem Verkauf dann aber einen Riegel vorgeschoben - das Papier habe daraufhin wieder nachgegeben. Anfang Februar hätten Marktbeobachter für neue Spekulationen rund um noch immer im Raum stehende Verkaufspläne gesorgt - und damit für neue Kursgewinne."Der Aktionär" habe das Papier von QIAGEN Mitte Januar bei 31,46 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt seien, lägen nun bereits gut in Front. Ein Neuanstieg erscheint auf dem aktuellen Niveau nicht weiter attraktiv, so Leon Müller. (Analyse vom 03.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link